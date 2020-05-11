У Мексиці виявили тіло зниклого з вантажного судна українського моряка - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Мексиці з борту вантажного судна зник українець - член екіпажу. Його тіло знайшли місцеві рибалки. Про це кореспонденту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“10 травня 2020 року до посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту міста Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна Panamax Alexander (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України — члена екіпажу судна”, — сказав Погорельцев.
Він додав, що коли моряка не виявили на борту судна, капітан ініціював його пошуки у морі, а про надзвичайну подію повідомили адміністрацію порту міста Масатлан.
“До пошукових робіт було залучено засоби військово-морського флоту Мексики. Цього ж дня 10 травня цього року тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками”, — зазначив Погорельцев.
За його словами, за цим фактом порушено кримінальну справу, мексиканські правоохоронні органи проводять розслідування.
“Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Мексиці”, — додав представник МЗС.
Нагадаємо, у Нідерландах за бортом судна Regal Princess виявили тіло українки.