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МЗС: у Нідерландах за бортом судна Regal Princess виявили тіло українки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Нідерландах знайшли мертвою українку, тіло якої виявили у воді біля пришвартованого судна Regal Princess. Підозрюють самогубство. Про це кореспонденту УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

МЗС: у Нідерландах за бортом судна Regal Princess виявили тіло українки

“10 травня 2020 у місті Роттердам (Королівство Нідерланди) була знайдена мертвою 39-річна громадянка України, член екіпажу пришвартовано у порту судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася внаслідок самогубства. Тіло загиблої доправлено до місцевого моргу. Родичі померлої повідомлені про факт смерті”, — повідомив Погорельцев.

З його слів, посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів, щоб перевезти тіло загиблої в Україну для поховання.

Нагадаємо, тест на COVID-19 у двох українців, яких знайшли мертвими на острові Балі, дав негативний результат.

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