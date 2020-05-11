МИД: в Нидерландах за бортом судна Regal Princess обнаружили тело украинки

"10 мая 2020 года в городе Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства. Тело погибшей доставили в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - сообщил Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры, чтобы перевезти тело погибшей в Украину для захоронения.

Напомним, тест на COVID-19 у двух украинцев, которых нашли мертвыми на острове Бали, дал отрицательный результат.



