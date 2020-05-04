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Смерть українців у готелі на Балі: COVID-19 не виявлено, ведеться розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Тест на наявність коронавірусноі інфекції у двох померлих громадян України на острові Балі дав негативний результат. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Смерть українців у готелі на Балі: COVID-19 не виявлено, ведеться розслідування

"За інформацією лікарні, де знаходяться тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті, поліція планує найближчим часом провести розтин тіл", - повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян, з метою отримання від неї відповідної згоди.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії.

Як повідомлялося в УНН, 28 квітня Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки — українські громадяни були знайдені мертвими у номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників та розпочала слідчі дії.

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