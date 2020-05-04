Смерть украинцев в гостинице на Бали: COVID-19 не обнаружено, ведется расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Тест на наличие коронавирусной инфекции в двух умерших граждан Украины на острове Бали дал отрицательный результат. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел", - сообщил собеседник УНН.
По его словам, посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан, с целью получения от нее соответствующего согласия.
Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИДа и посольства Украины в Индонезии.
Как сообщалось в УНН, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия.