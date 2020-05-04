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Смерть украинцев в гостинице на Бали: COVID-19 не обнаружено, ведется расследование

Киев • УНН

 • 20594 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Тест на наличие коронавирусной инфекции в двух умерших граждан Украины на острове Бали дал отрицательный результат. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Смерть украинцев в гостинице на Бали: COVID-19 не обнаружено, ведется расследование

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел", - сообщил собеседник УНН.

По его словам, посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших граждан, с целью получения от нее соответствующего согласия.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИДа и посольства Украины в Индонезии.

Как сообщалось в УНН, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия.

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