Один з ватажків мексиканського наркокартеля помер у в'язниці від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Один з ватажків мексиканського наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Еськамільо Май помер у в'язниці від наслідків захворювання COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
За інформацією прокуратури штату Халіско, де відбував ув'язнення бандит, 45-річний Май був госпіталізований тиждень тому через респіраторні проблеми.
За 11 років, які засуджений провів у в'язниці, він ніколи не скаржився на здоров'я.
Май був заарештований в 2008 році з вісьмома спільниками і засуджений до 37 років позбавлення волі за низку злочинів, в тому числі за причетність до обезголовлювання 12 осіб.
Нагадаємо, у Мексиці виявили тіло зниклого з вантажного судна українського моряка.