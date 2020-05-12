Один з ватажків мексиканського наркокартеля помер у в'язниці від COVID-19

За інформацією прокуратури штату Халіско, де відбував ув'язнення бандит, 45-річний Май був госпіталізований тиждень тому через респіраторні проблеми.

За 11 років, які засуджений провів у в'язниці, він ніколи не скаржився на здоров'я.

Май був заарештований в 2008 році з вісьмома спільниками і засуджений до 37 років позбавлення волі за низку злочинів, в тому числі за причетність до обезголовлювання 12 осіб.

Нагадаємо, у Мексиці виявили тіло зниклого з вантажного судна українського моряка.