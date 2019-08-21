Один из претендентов отказался от должности посла США в России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Американский дипломат Стивен Биган отказался от должности посла США в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Спецпредставитель США по Северной Кореи Стивен Биган заявил в среду, что он не будет занимать должность посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса в деле денуклеаризации Северной Кореи", - говорится в сообщении.
Биган, который находится в Сеуле для переговоров с представителями Южной Кореи, заявил, что США готовы возобновить переговоры с Северной Кореей, как только КНДР будет к этому готова.
Напомним, посол США в России Джон Хантсман подал в отставку ранее в августе.
СМИ среди имен претендентов на эту должность называли Стивена Бигана .
Также СМИ узнали о планах Трампа отправить заместителя Помпео послом в Россию.