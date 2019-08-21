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Один з претендентів відмовився від посади посла США в Росії

Один з претендентів відмовився від посади посла США в Росії

Київ • УНН

 • 9702 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американський дипломат Стівен Біган відмовився від посади посла США в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Спецпредставник США з питань Північної Кореї Стівен Біган заявив в середу, що він не буде займати посаду посла в Росії, щоб зосередитися на досягненні прогресу в справі денуклеаризації Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Біган, який перебуває в Сеулі для переговорів з представниками Південної Кореї, заявив, що США готові відновити переговори з Північною Кореєю, щойно КНДР буде до цього готова.

Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман подав у відставку раніше у серпні.

ЗМІ серед імен претендентів на цю посаду називали Стівена Бігана

Також ЗМІ дізналися про плани Трампа відправити заступника Помпео послом в Росію.

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