Один з претендентів відмовився від посади посла США в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американський дипломат Стівен Біган відмовився від посади посла США в Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
"Спецпредставник США з питань Північної Кореї Стівен Біган заявив в середу, що він не буде займати посаду посла в Росії, щоб зосередитися на досягненні прогресу в справі денуклеаризації Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.
Біган, який перебуває в Сеулі для переговорів з представниками Південної Кореї, заявив, що США готові відновити переговори з Північною Кореєю, щойно КНДР буде до цього готова.
Нагадаємо, посол США в Росії Джон Хантсман подав у відставку раніше у серпні.
ЗМІ серед імен претендентів на цю посаду називали Стівена Бігана.
Також ЗМІ дізналися про плани Трампа відправити заступника Помпео послом в Росію.