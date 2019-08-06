Посол США в РФ подав у відставку — The Hill

Джон Хантсман направив лист про відставку президенту США Дональда Трампа у вівторок, 6 серпня, пише видання. Дж. Хантсман подякував американському лідеру за довіру в “історично важкий період двосторонніх відносин”.

Дж. Хантсман припинить виконувати свої обов’язки 3 жовтня. Він сказав, що сподівається, що цього часу достатньо, щоб знайти наступника.

“Я зобов’язуюсь докласти максимум зусиль, щоб сприяти плавному переходу, який забезпечить належне зосередження наших зовнішньополітичних цілей”, — сказав він.

Дж. Хантсман колишній губернатор штату Юта в 2004 році і переобраний в 2008 році. Він покинув посаду в 2009 році і був призначений послом США в Китаї.

Як повідомляв УНН, в МЗС Франції повідомили, що оголосять дату зустрічі в Нормандські форматі.

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