Посол США в РФ подал в отставку — The Hill
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.
Джон Хантсман направил письмо об отставке президенту США Дональда Трампа во вторник, 6 августа, пишет издание. Дж. Хантсман поблагодарил американского лидера за доверие в “исторически трудный период двусторонних отношений”.
Дж. Хантсман прекратит выполнять свои обязанности 3 октября. Он сказал, что надеется, что этого времени достаточно, чтобы найти преемника.
“Я обязуюсь приложить максимум усилий, чтобы способствовать плавному переходу, который обеспечит должное сосредоточения наших внешнеполитических целей”, — сказал он.
Дж. Хантсман бывший губернатор штата Юта в 2004 году и переизбран в 2008 году. Он покинул пост в 2009 году и был назначен послом США в Китае.
Как сообщал УНН, в МИД Франции сообщили, что объявят дату встречи в Нормандские формате.
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