У МЗС Франції зробили заяву щодо зустрічі "нормандської четвірки"

“Наступні зустрічі у форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час”, — заявили у французькому МЗС.

У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував на власній Facebook-сторінці загибель 4 українських військових на Донбасі, а також закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Раніше Зеленський повідомив, коли може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки".