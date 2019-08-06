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У МЗС Франції зробили заяву щодо зустрічі "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Про зустріч у Нормандському форматі буде оголошено у відповідний час. Таку заяву зробили сьогодні у МЗС Франції, передає УНН.

“Наступні зустрічі у форматі Нормандії будуть оголошені у відповідний час”, — заявили у французькому МЗС.

У Парижі заявили, що ситуація на сході України викликає постійну стурбованість французької влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США повідомили, за яких умов Трамп міг би приєднатись до "нормандського формату"

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував на власній Facebook-сторінці загибель 4 українських військових на Донбасі, а також закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Раніше Зеленський повідомив, коли може відбутись зустріч лідерів "нормандської четвірки".

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