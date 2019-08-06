В МИД Франции сделали заявление о встрече "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. О встрече в Нормандском формате будет объявлено в подходящее время. Такое заявление сделали сегодня в МИД Франции, передает УНН.
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
В Париже заявили, что ситуация на востоке Украины вызывает постоянную обеспокоенность французских властей.
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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на своей Facebook-странице гибель 4 украинских военных в Донбассе, а также призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.
Ранее Зеленский сообщил, когда может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".