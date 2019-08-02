У США повідомили, за яких умов Трамп міг би приєднатись до "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп міг би долучитись до “нормандського формату” або нового формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі, якби була впевненість, що таке спілкування може бути корисним. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю виданню “Український Тиждень”, передає УНН.
“Проблема знову ж таки в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант. І якби був створений новий формат, де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція, Німеччина, ми теж готові підтримати такі зустрічі. Не знаю, чи вдалося б нам тривалий час підтримувати найвищий ступінь залучення президента чи держсекретаря, як це відбувається в межах „нормандської четвірки“. Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру”, — зазначив Курт Волкер.
Як повідомляв УНН, раніше Волкер заявив, що дата візиту Зеленського до США наразі ще не погоджена.