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Трамп може призначити спецпредставника по КНДР новим послом США в Росії

Трамп може призначити спецпредставника по КНДР новим послом США в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість призначити новим послом в Росії американського спецпредставника по КНДР Стівена Бігена. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами його джерела, глава Білого дому вважає Бігена можливим кандидатом на вказаний пост. Раніше інформаційний портал Vox виступив з твердженням, що Трамп, найімовірніше, призначить послом в Москві саме Бігена. Він володіє російською мовою, раніше працював в компанії Ford Motor і відповідав за зв'язки з владою інших держав.

У статті, опублікованій минулого тижня в газеті The Wall Street Journal, говорилося, що Трамп ще не вирішив, хто стане новим керівником дипломатичного представництва США в РФ. Видання тоді зазначало, що в число можливих кандидатів входять Біген і посол в ФРН Річард Гренелл. Як констатувалося в публікації, "особа, близька до Гренелла", повідомила, що цей дипломат не зацікавлений у зазначеній посаді.

Нагадаємо, посол США в Москві Джон Хантсман раніше подав Трампу прохання про відставку. Як очікується, він залишить свій пост 3 жовтня. Хантсман був призначений керівником дипмісії США в РФ в жовтні 2017 року.

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