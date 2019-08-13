Трамп может назначить спецпредставителя по КНДР новым послом США в России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России американского спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам его источника, глава Белого дома считает Бигэна возможным кандидатом на указанный пост. Ранее информационный портал Vox выступил с утверждением, что Трамп, вероятнее всего, назначит послом в Москве именно Бигэна. Он владеет русским языком, ранее работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с властями других государств.
В статье, опубликованной на прошлой неделе в газете The Wall Street Journal, говорилось, что Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства США в РФ. Издание тогда отмечало, что в число возможных кандидатов входят Бигэн и посол в ФРГ Ричард Гренелл. Как констатировалось в публикации, "лицо, близкое к Гренеллу", сообщило, что этот дипломат не заинтересован в указанной должности.
Напомним, посол США в Москве Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.