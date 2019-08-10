Один из самых дорогих футболистов "Манчестер Юнайтед" перешел в итальянский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Нападающий "Манчестер Юнайтед" Лукаку пополнил ряды миланского "Интера", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "нерадзурри".
С 26-летним игроком сборной Бельгии подписан контракт, который рассчитан до 30 июня 2024 года.
"Интер" был единственным клубом, куда мне хотелось перейти. Ведь это особая команда. Я здесь, чтобы вернуть "нерадзурри" на вершину", - отметил Лукаку.
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Примечательно, что бельгиец (75 млн евро) входил в тройку самых дорогих футболистов за трансферной стоимости по Погба (100 млн евро) и Решфорда (80).
Добавим, Лукаку является лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии - 48 голов в 81 матче.