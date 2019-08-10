Один з найдорожчих футболістів "Манчестер Юнайтед" перейшов до італійського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Нападник "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поповнив ряди міланського "Інтера", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "нерадзуррі".
Із 26-річним гравцем збірної Бельгії підписаний контракт, який розрахований до 30 червня 2024 року.
"Інтер" був єдиним клубом, куди мені хотілося перейти. Адже це особлива команда. Я тут, щоб повернути "нерадзуррі" на вершину", - відзначив Лукаку.
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Примітно, що бельгієць (75 млн. євро) входив до трійки найдорожчих футболістів за трансферною вартістю після Погба (100 млн. євро) і Решфорда (80).
Додамо, Лукаку є найкращим бомбардиром в історії збірної Бельгії – 48 голів в 81 матчі.