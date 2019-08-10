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Клуб Зінченка розгромив "Вест Хем"

Клуб Зінченка розгромив "Вест Хем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У стартовому турі Англійської Прем’єр-ліги лондонський "Вест Хем Юнайтед" Андрія Ярмоленка приймало вдома "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, повідомляє УНН.

"Молотобійці" не зуміли дати належний бій чинним чемпіонам та поступилися 0:5. Причому в одному з інших епізодів, за допомогою VAR був відмінений інший гол у виконанні "МС". У складі переможців хет-трик оформив Стерлінг, також забив Габріел Жезус та Агуеро.

Варто відзначити, що Ярмоленко до заявки на гру не потрапив, а от його партнер по національній збірній Олександр Зінченко відіграв повний поєдинок, який став для нього вже другим офіційним у цьому сезоні.

Нагадаємо, що минулого сезону АПЛ "Вест Хем" також зазнав розгромного фіаско в першому турі.

Українські Національні Новини

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