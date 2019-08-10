Клуб Зінченка розгромив "Вест Хем"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У стартовому турі Англійської Прем’єр-ліги лондонський "Вест Хем Юнайтед" Андрія Ярмоленка приймало вдома "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, повідомляє УНН.
"Молотобійці" не зуміли дати належний бій чинним чемпіонам та поступилися 0:5. Причому в одному з інших епізодів, за допомогою VAR був відмінений інший гол у виконанні "МС". У складі переможців хет-трик оформив Стерлінг, також забив Габріел Жезус та Агуеро.
Варто відзначити, що Ярмоленко до заявки на гру не потрапив, а от його партнер по національній збірній Олександр Зінченко відіграв повний поєдинок, який став для нього вже другим офіційним у цьому сезоні.
Нагадаємо, що минулого сезону АПЛ "Вест Хем" також зазнав розгромного фіаско в першому турі.