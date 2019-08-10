Клуб Зинченко разгромил "Вест Хэм"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В стартовом туре Английской Премьер-лиги лондонский "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко принимал дома "Манчестер Сити" Александра Зинченко, сообщает УНН.
"Молотобойцы" не сумели дать надлежащий бой действующим чемпионам и уступили 0:5. Причем в одном из других эпизодов, с помощью VAR был отменен другой гол в исполнении "МС". В составе победителей хет-трик оформил Стерлинг, также забил Габриэл Жезус и Агуэро.
Стоит отметить, что Ярмоленко в заявку на игру не попал, а вот его партнер по национальной сборной Александр Зинченко сыграл полный поединок, который стал для него уже вторым официальным в этом сезоне.
Напомним, что в прошлом сезоне АПЛ "Вест Хэм" также потерпел разгромного фиаско в первом туре.