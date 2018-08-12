Ярмоленко дебютував за “Вест Хем” в офіційному матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Ліверпулі на стадіоні “Енфілд” господарі поля провели матч першого туру Англійської Прем’єр-ліги проти клубу Андрія Ярмоленка “Вест Хема”, передає кореспондент УНН.
Наш співвітчизник вийшов на поле в рамках третьої заміни, змінивши на 67 хвилині нападника Марко Арнаутовича. Після його виходу “молотобійці” почали частіше використовувати пресинг на чужій половині поля, що інколи спрацьовувало і “мерсисайдці” втрачали м’яча.
Загалом українець запам’ятався кількома точними заграваннями партнерів та націленістю на допомогу одноклубникам у захисті. Сама зустріч закінчилася з рахунком 4:0 на користь “Ліверпуля”.
Відзначимо, що авторами голів стали Салах на 19 хвилині, двічі Садіо Мане — 45 і 53, та Старрідж на 88 хвилині.
Як повідомлялося раніше, Ярмоленка віднесли до символічної збірної новачків АПЛ.