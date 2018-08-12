Ярмоленко дебютировал за "Вест Хэм" в официальном матче
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" хозяева поля провели матч первого тура Английской Премьер-лиги против клуба Андрея Ярмоленко "Вест Хэма", передает корреспондент УНН.
Наш соотечественник вышел на поле в рамках третьей замены, сменив на 67 минуте нападающего Марко Арнаутовича. После его выхода "молотобойцы" стали чаще использовать прессинг на чужой половине поля, иногда срабатывало и "мерсисайдцы" теряли мяч.
В общем украинец запомнился несколькими точными заигрываниями партнеров и нацеленностью на помощь одноклубникам в защите. Сама встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу "Ливерпуля".
Отметим, что авторами голов стали Салах на 19 минуте, дважды Садио Мане - 45 и 53, и Старридж на 88 минуте.
Как сообщалось ранее, Ярмоленко отнесли в символическую сборную новичков АПЛ.