Ярмоленко дебютировал за "Вест Хэм" в официальном матче

Наш соотечественник вышел на поле в рамках третьей замены, сменив на 67 минуте нападающего Марко Арнаутовича. После его выхода "молотобойцы" стали чаще использовать прессинг на чужой половине поля, иногда срабатывало и "мерсисайдцы" теряли мяч.

В общем украинец запомнился несколькими точными заигрываниями партнеров и нацеленностью на помощь одноклубникам в защите. Сама встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу "Ливерпуля".

Отметим, что авторами голов стали Салах на 19 минуте, дважды Садио Мане - 45 и 53, и Старридж на 88 минуте.

Как сообщалось ранее, Ярмоленко отнесли в символическую сборную новичков АПЛ.