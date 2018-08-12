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Ярмоленко дебютировал за "Вест Хэм" в официальном матче

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" хозяева поля провели матч первого тура Английской Премьер-лиги против клуба Андрея Ярмоленко "Вест Хэма", передает корреспондент УНН.

Ярмоленко дебютировал за "Вест Хэм" в официальном матче

Наш соотечественник вышел на поле в рамках третьей замены, сменив на 67 минуте нападающего Марко Арнаутовича. После его выхода "молотобойцы" стали чаще использовать прессинг на чужой половине поля, иногда срабатывало и "мерсисайдцы" теряли мяч.

В общем украинец запомнился несколькими точными заигрываниями партнеров и нацеленностью на помощь одноклубникам в защите. Сама встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу "Ливерпуля".

Отметим, что авторами голов стали Салах на 19 минуте, дважды Садио Мане - 45 и 53, и Старридж на 88 минуте.

Как сообщалось ранее, Ярмоленко отнесли в символическую сборную новичков АПЛ.

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