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Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 06:15  •  110517 просмотра

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В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.

В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 125 обстрелов, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, общежитие и админздание в Херсоне.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Один загиблий, четверо поранених у Херсонській області внаслідок російських атак
One killed, four wounded in Kherson region as a result of Russian attacks
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Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

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