Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак
Киев • УНН
В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.
В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 125 обстрелов, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, общежитие и админздание в Херсоне.
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Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак
В Херсонской области российская агрессия привела к 1 гибели и 4 ранениям за 24 часа, в целом по региону было совершено 125 обстрелов и выпущено 597 снарядов из различных видов вооружений.
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