Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

В Херсонской области за сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 125 обстрелов, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 43 снаряда.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, общежитие и админздание в Херсоне.

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