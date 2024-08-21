Один погибший, четверо раненых и более 120 разрушений - последствия обстрелов Донетчины за сутки

российские войска за прошедшие сутки, 20 августа, обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Повреждены 124 гражданских объекта, в частности, фельдшерско-акушерский пункт, учебные заведения и АЗС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Полицейские зафиксировали 2 778 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору Донетчины.

По Константиновке россияне ударили из артиллерии - убили человека, еще одного жителя ранили, повреждены 4 многоквартирных дома, магазин и автомобиль.

Покровск враг обстрелял тремя ракетами из ЗРК «С-300» - есть раненый, повреждены 4 многоквартирных дома, учебное заведение, АЗС и агрофирма.

Двое гражданских лиц травмированы в Гродовке.

В Сергеевке войска рф попали из ЗРК «С-300» по фермерскому хозяйству, повреждены помещения, более 40 единиц сельхозтехники и автотранспорта.

В результате ракетной атаки на Анновку повреждены 5 частных домов, 6 объектов гражданской инфраструктуры, автомобили.

По Мирнограду оккупанты открыли огонь из ЗРК «С-300» и артиллерии, повредили 11 частных домов, предприятие, газопровод.

На Шахтерское российские террористы сбросили бомбу «УМПБ Д-30 СН» - повреждены 7 частных домов.

В результате вражеских ударов по Донецкой области разрушениям подверглись 124 гражданских объекта - 39 жилых домов, кафе, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, учебные заведения, предприятия, админздания, АЗС, сельхозтехника, автомобили, коммуникации.

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