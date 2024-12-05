Один из пунктов пропуска на границе с Молдовой приостановит работу: что известно
Киев • УНН
6 декабря с 03: 00 до 06: 00 в пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" будут приостановлены все пропускные операции. Причиной является отключение электропитания для проведения технических работ.
В пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на границе с Молдовой 6 декабря приостановят пропускные операции с 03:00 до 06:00. Причина-проведение технических работ. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
По информации молдавских коллег, в пункте пропуска" Маяки-Удобное-Паланка " 6 декабря 2024 года с 03:00 до 06:00 будет отключено электропитание с целью проведения технических работ
Отмечается, что все пропускные операции в отношении граждан и транспортных средств в этот период суток будут приостановлены.
Напомним
Пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой уже приостанавливал работу 20 ноября.