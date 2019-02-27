Крупнейший банк Швеции оказался в центре скандала из-за денег Януковича

Отчет, который, по словам SVT, состоит из тысяч страниц документов, втягивает Swedbank в скандал с 230 миллиардами долларов грязных денег, в котором погряз Danske Bank A/S, и, похоже, противоречит предыдущим заявлениям шведского кредитора.

Генеральный директор Swedbank Биргитте Боннесен неоднократно отрицала какую-либо связь со скандалом датского банка, утверждая, что Swedbank является местным банком, обслуживающим местных клиентов.

Обвинения же указывают на более широкую сеть банков, которые якобы использовались преступниками из бывшего Советского Союза для направления огромных денежных сумм на Запад до 2015 года.

Международный финансист и инвестор Билл Браудер, который подал уголовную жалобу на Danske и планирует сделать то же самое со Swedbank, говорит, что у него есть доказательства того, что банки в Северных и Балтийских регионах являются европейским центром для отмывания денег.

Так, отчет SVT показывает, что через компанию Vega Holding Limited, имеющую счет в Swedbank в Литве, Янукович перечислил 3,7 млн евро (4,2 млн долларов США – ред.) через шведского кредитора в 2011 году. По словам украинского прокурора Андрея Радионова, деньги поступили, якобы от взятки, которая была замаскирована как контракт на книгу.

С тех пор, как о сомнительной деятельности Swedbank появились сообщения в СМИ на прошлой неделе, банк признал, что занимался подозрительными операциями, о которых, по его словам, сообщалось в полицию. Деятельность Swedbank в настоящее время расследуется органами финансового надзора Швеции и Эстонии.

По сообщению SVT, Swedbank был в курсе о переводах средств Януковича с 2017 года, когда украинские власти направили в банк запрос на информацию об этом конкретном счете.

На вопрос, знал ли он, что Янукович вел бизнес через Swedbank, официальный представитель банка Габриэль Франке Родау заявил, что не знал.

"Я не знал, и если бы я знал, я бы не смог прокомментировать это из-за конфиденциальности банка", - отметил он.

В то же время SVT сообщает, что в дополнение к предполагаемому переводу в размере 3,7 млн евро, еще 12,6 млн евро и 5,6 млн долларов были выведены Swedbank через компанию, которую использовал Янукович, в период с 2007 по 2014 год.

Снижение стоимости акций Swedbank на фондовом рынке в среду предполагает, что инвесторы запаниковали, опасаясь, что у кредитора может быть такое же будущее, как у Danske после того, как скандал с ним разразился в прошлом году, пишет издание.

Напомним, 19 сентября пришлого года крупнейший банк Дании Danske Bank заявил об утечке через транзакции более чем 230 млрд долларов США через филиалы банка в Эстонии.