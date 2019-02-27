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Один із найбільших банків Швеції опинився в центрі скандалу через гроші Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович використав рахунок в балтійському відділенні одного з найстаріших банків Швеції Swedbank для виведення грошей з країни. Про це повідомила в середу головна телерадіокомпанія Швеції SVT, передає УНН з посиланням на Bloomberg, передає УНН.

Звіт, який, за словами SVT, складається з тисяч сторінок документів, втягує Swedbank в скандал з 230 мільярдами доларів брудних грошей, в якому загруз Danske Bank A/S, і, схоже, суперечить попереднім заявам шведського кредитора.

Генеральний директор Swedbank Біргітте Боннесен неодноразово заперечувала будь-який зв'язок зі скандалом датського банку, стверджуючи, що Swedbank є місцевим банком, що обслуговує місцевих клієнтів.

Звинувачення ж вказують на більш широку мережу банків, які нібито використовувалися злочинцями з колишнього Радянського Союзу для направлення величезних грошових сум на Захід до 2015 року.

Міжнародний фінансист та інвестор Білл Браудер, який подав кримінальну скаргу на Danske і планує зробити те ж саме зі Swedbank, каже, що у нього є докази того, що банки в Північних і Балтійських регіонах є європейським центром для відмивання грошей.

Так, звіт SVT показує, що через компанію Vega Holding Limited, що має рахунок в Swedbank в Литві, Янукович перерахував 3,7 млн євро (4,2 млн доларів США - ред.) через шведського кредитора у 2011 році. За словами українського прокурора Андрія Радіонова, гроші надійшли, нібито від хабара, який був замаскований як контракт на книгу.

З тих пір, як про сумнівну діяльність Swedbank з'явилися повідомлення у ЗМІ минулого тижня, банк визнав, що займався підозрілими операціями, про які, за його словами, повідомлялося в поліцію. Діяльність Swedbank у даний час розслідується органами фінансового нагляду Швеції та Естонії.

За повідомленням SVT, Swedbank був в курсі про переказах коштів Януковича з 2017 року, коли українська влада направила в банк запит на інформацію про цей конкретний рахунок.

На питання, чи знав він, що Янукович вів бізнес через Swedbank, офіційний представник банку Габріель Франке Родау заявив, що не знав.

"Я не знав, і якби я знав, я б не зміг прокоментувати це через конфіденційність банку", - зазначив він.

У той же час SVT повідомляє, що на додаток до передбачуваного перекладу в розмірі 3,7 млн євро, ще 12,6 млн євро і 5,6 млн доларів були виведені Swedbank через компанію, яку використовував Янукович, у період з 2007 по 2014 рік.

Зниження вартості акцій Swedbank на фондовому ринку в середу передбачає, що інвестори запанікували, побоюючись, що у кредитора може бути таке ж майбутнє, як у Danske після того, як скандал з ним вибухнув у минулому році, пише видання.

Нагадаємо, 19 вересня минулого року найбільший банк Данії Danske Bank заявив про витік через транзакції більш ніж 230 млрд доларів США через філії банку в Естонії.

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