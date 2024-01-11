Один из кандидатов в президенты США вышел из гонки

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи решил выйти из предвыборной гонки в США. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

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Как пояснили в публикации, в последние дни на Кристи началось давление из-за его слов в поддержку Хейли в Нью-Гемпшире. Популярность Хейли сильно выросла среди людей, которые не желают после действующего президента страны Джо Байдена видеть пришедшего к власти Трампа.

61-летний Кристи принял участие в предыдущих выборах республиканцев как самый яростный антитрамповский кандидат, обвинив своих коллег-претендентов в нежелании нападать на бывшего президента из страха оттолкнуть своих сторонников.

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