Один із кандидатів у президенти США вийшов із перегонів

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті вирішив вийти з передвиборчих перегонів у США. Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.

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Як пояснили в публікації, останніми днями на Крісті почався тиск через його слова на підтримку Хейлі в Нью-Гемпширі. Популярність Хейлі сильно зросла серед людей, які не бажають після чинного президента країни Джо Байдена бачити Трампа, який прийшов до влади.

61-річний Крісті взяв участь у попередніх виборах республіканців як найзапекліший антитрампівський кандидат, звинувативши своїх колег-претендентів у небажанні нападати на колишнього президента зі страху відштовхнути своїх прихильників.

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