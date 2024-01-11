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Один із кандидатів у президенти США вийшов із перегонів

Один із кандидатів у президенти США вийшов із перегонів

Київ • УНН

 • 26930 перегляди

Кріс Крісті вибуває з президентських перегонів у США як антитрампівський республіканець, зіткнувшись з тиском і зростаючою підтримкою Хейлі.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті вирішив вийти з передвиборчих перегонів у США. Про це повідомило інформагентство Reuters із посиланням на джерело, передає УНН.

Деталі

Як пояснили в публікації, останніми днями на Крісті почався тиск через його слова на підтримку Хейлі в Нью-Гемпширі. Популярність Хейлі сильно зросла серед людей, які не бажають після чинного президента країни Джо Байдена бачити Трампа, який прийшов до влади.

61-річний Крісті взяв участь у попередніх виборах республіканців як найзапекліший антитрампівський кандидат, звинувативши своїх колег-претендентів у небажанні нападати на колишнього президента зі страху відштовхнути своїх прихильників.

Верховний суд США вирішить, чи зможе Трамп балотуватися в президенти06.01.24, 13:42 • 34476 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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