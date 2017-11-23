Один день из жизни Винницкой птицефабрики

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70664 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 57103 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 65208 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73676 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115681 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114524 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142371 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107347 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108776 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Один день из жизни Винницкой птицефабрики

Один день из жизни Винницкой птицефабрики

Киев  •  УНН

 • 14296 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Винницкая птицефабрика производит почти 1 млн тонн мясных изделий в год, сообщает УНН.

Это самая большая птицефабрика в Европе, оснащена современным оборудованием с новейшими технологиями. Продукция, которая производится на птицефабрике ТМ "Наша Ряба", ТМ "Qualiko", ТМ "Ukranian Chiken".

В 2012 году была введена в эксплуатацию первая производственная линия, проектная мощность которой составила 20 тысяч тонн куриной продукции. Сейчас - это уже 270 тысяч тонн, а к 2020 году объем планируется увеличить до 730 тысяч тонн в год.

Сейчас на территории птицефабрики готовится к запуску новый проект - биогазовая станция. Она будет не только крупнейшая в Украине, но и в мире. Благодаря биогазовой станции будут решать две задачи - утилизацию отходов птицеводства и получения электроэнергии для собственных нужд.

"Это не только переход на "зеленую энергетику", но и значительные капитальные инвестиции и новые рабочие места", - отметил председатель правления МХП Юрий Косюк.

Справка: Винницкая птицефабрика входит в структуру "Мироновский хлебопродукт".

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