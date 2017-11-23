Один день из жизни Винницкой птицефабрики

Это самая большая птицефабрика в Европе, оснащена современным оборудованием с новейшими технологиями. Продукция, которая производится на птицефабрике ТМ "Наша Ряба", ТМ "Qualiko", ТМ "Ukranian Chiken".

В 2012 году была введена в эксплуатацию первая производственная линия, проектная мощность которой составила 20 тысяч тонн куриной продукции. Сейчас - это уже 270 тысяч тонн, а к 2020 году объем планируется увеличить до 730 тысяч тонн в год.

Сейчас на территории птицефабрики готовится к запуску новый проект - биогазовая станция. Она будет не только крупнейшая в Украине, но и в мире. Благодаря биогазовой станции будут решать две задачи - утилизацию отходов птицеводства и получения электроэнергии для собственных нужд.

"Это не только переход на "зеленую энергетику", но и значительные капитальные инвестиции и новые рабочие места", - отметил председатель правления МХП Юрий Косюк.

Справка: Винницкая птицефабрика входит в структуру "Мироновский хлебопродукт".