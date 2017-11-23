Один день з життя Вінницької птахофабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вінницька птахофабрика виробляє майже 1 млн тонн м’ясних виробів за рік, повідомляє УНН.
Це найбільша птахофабрика в Європі, оснащена сучасним обладнанням з новітніми технологіями. Продукція, яка виробляється на птахофабриці: ТМ "Наша Ряба", ТМ "Qualiko",ТМ "Ukranian Chiken".
В 2012 році була введена в експлуатацію перша виробнича лінія, проектна потужність якої склала 20 тисяч тонн курячої продукції. Зараз – це вже 270 тисяч тонн, а до 2020 року обсяг планується збільшити до 730 тисяч тонн на рік.
Нині на території Вінницької птахофабрики готується до запуску новий проект – біогазова станція. Вона буде не лише найбільша в Україні, але й в світі. Завдяки біогазовій станції вирішуватимуть дві задачі – утилізацію відходів птахівництва та отримання електроенергії для власних потреб.
"Це не тільки перехід на "зелену енергетику", але і значні капітальні інвестиції та нові робочі місця", - наголосив голова правління МХП Юрій Косюк.
Довідково: Вінницька птахофабрика входить до структури "Миронівського хлібопродукту".