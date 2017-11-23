Один день з життя Вінницької птахофабрики

Це найбільша птахофабрика в Європі, оснащена сучасним обладнанням з новітніми технологіями. Продукція, яка виробляється на птахофабриці: ТМ "Наша Ряба", ТМ "Qualiko",ТМ "Ukranian Chiken".

В 2012 році була введена в експлуатацію перша виробнича лінія, проектна потужність якої склала 20 тисяч тонн курячої продукції. Зараз – це вже 270 тисяч тонн, а до 2020 року обсяг планується збільшити до 730 тисяч тонн на рік.

Нині на території Вінницької птахофабрики готується до запуску новий проект – біогазова станція. Вона буде не лише найбільша в Україні, але й в світі. Завдяки біогазовій станції вирішуватимуть дві задачі – утилізацію відходів птахівництва та отримання електроенергії для власних потреб.

"Це не тільки перехід на "зелену енергетику", але і значні капітальні інвестиції та нові робочі місця", - наголосив голова правління МХП Юрій Косюк.

Довідково: Вінницька птахофабрика входить до структури "Миронівського хлібопродукту".