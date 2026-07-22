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Одессу накрыл запах дыма из-за масштабного тления на полях орошения

Киев • УНН

 • 948 просмотра

В Одессе и районе ощущается едкий запах дыма из-за тления растительности на полях орошения площадью около 8 га. Показатели качества воздуха не свидетельствуют о критическом ухудшении, ситуация под контролем служб.

Одессу накрыл запах дыма из-за масштабного тления на полях орошения

Жители Одессы и Одесского района ощущают едкий запах дыма из-за тления растительности на полях орошения. По данным властей, площадь тления составляет около 8 гектаров, а показатели качества воздуха в настоящее время не свидетельствуют о критическом ухудшении. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Сегодня многие жители Одессы и Одесского района ощущают едкий запах дыма. Это связано с тлением растительности на полях орошения вокруг города

- рассказал Кипер.

Он отметил, что ситуация находится под контролем всех соответствующих служб. Такие процессы характерны для жаркой погоды и зависят, в частности, от направления и силы ветра.

В настоящее время экологи проводят мониторинг атмосферного воздуха. На данный момент показатели не свидетельствуют о критическом ухудшении его качества.

Работы по ликвидации возгорания сухой травы и камыша на полях орошения продолжаются с 20 июля. Площадь тления составляет около 8 га. Спасатели ГУ ГСЧС в Одесской области привлекли необходимые силы и средства. Ликвидацию пожара осложняют отсутствие подъезда к очагам тления и необходимость каждый раз приостанавливать работы во время воздушных тревог

- говорится в сообщении.

Все службы продолжают работать над полной ликвидацией очагов тления. В то же время специалисты постоянно контролируют состояние атмосферного воздуха. В случае его ухудшения будут оперативно приняты необходимые меры.

По прогнозам, с изменением направления ветра ситуация постепенно улучшится, а запах дыма уменьшится.

До этого времени специалисты рекомендуют людям с заболеваниями органов дыхания, аллергией, пожилым людям, беременным женщинам и семьям с маленькими детьми по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, где ощущается запах дыма, держать закрытыми окна и поддерживать достаточный питьевой режим.

Если после пребывания на улице вы чувствуете ухудшение самочувствия, стоит обратиться к семейному врачу

- отметил Кипер.

Он также попросил сохранять спокойствие и пользоваться информацией только из официальных источников.

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара 20.07.26, 20:26 • 3600 просмотров

Ольга Розгон

Общество
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Воздушная тревога
Олег Кипер
Одесса