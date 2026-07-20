В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара
Киев • УНН
В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, который вспыхнул из-за возгорания лесной подстилки и валежника. Радиационный фон в норме, распространение огня остановлено.
В зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, который вспыхнул накануне из-за возгорания лесной подстилки и валежника. Об этом сообщает ГСЧС Киевской области, пишет УНН.
Вчера произошло возгорание валежника и лесной подстилки в зоне отчуждения. Радиационная обстановка на территории находилась под постоянным контролем
Мониторинг не зафиксировал никаких отклонений от естественных показателей фона.
Отмечается, что уже вечером распространение огня удалось остановить, а основные очаги — локализовать. Сейчас продолжается окончательная ликвидация пожара.
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