В Чернобыльском заповеднике зафиксировали редкую рысь – видео попало в сеть
Киев • УНН
В Чернобыльском заповеднике фотоловушка сняла рысь, ведущую скрытный образ жизни. Животное является символом восстановления дикой природы в зоне отчуждения.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушка зафиксировала рысь. Животное ведет скрытный образ жизни, поэтому такие кадры считаются редкими. Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике, передает УНН.
В заповеднике отметили, что рысь является настоящим одиночкой. Большую часть жизни она проводит в одиночестве, охотясь и передвигаясь по собственной территории.
Только в период размножения животное ненадолго меняет свои привычки. Самка остается вместе с котятами до тех пор, пока они не научатся самостоятельно выживать.
Рысь является одним из символов восстановления дикой природы в Чернобыльской зоне отчуждения. Благодаря минимальному воздействию человека популяции многих диких животных, в частности рыси, волков, лосей, зубров и бурых медведей, в заповеднике растут.
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