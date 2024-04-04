"Патрулировал" границу: в фотоловушку пограничников возле Румынии попал медведь

Пограничники заметили медведя возле украинско-румынской границы, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Медведь попал в объектив фотоловушки пограничников.

"Он неспешно "патрулировал" украинско-румынский участок границы" - написали в Госпогранслужбе в Telegram.

Они предостерегли всех, кто планирует прогулки окольными путями, не подвергать себя опасности.

Напомним,

Из-за запрета охоты, вызванного войной России против Украины, популяция медведей в Карпатском регионе Украины возросла: жители и туристы все чаще встречают следы медведей вблизи человеческих домов.