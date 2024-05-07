Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

В Одесской области почти завершили посев овощей. Засеяно 14 тысяч гектаров. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в этом году аграрии региона готовятся увеличить урожай дынь и арбузов. Кипер добавил, что в целом фермеры планируют засеять почти 15 тысяч гектаров овощных культур. Это на 6,5% больше, чем в прошлом году.

"По предварительным расчетам, валовой сбор овощей ожидается в пределах 290 тыс. тонн при норме потребления населением области 315 тыс. тонн. Наша область практически обеспечит собственную потребность в овощах. Также в регионе прогнозируется перепроизводство помидоров и лука, поэтому аграрии планируют продавать эти овощи в другие области", - рассказал он.

Напомним, в Одесской области в этом году планируют начать выращивание хлопка.