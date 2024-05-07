Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  118982 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  227872 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211367 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206946 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173954 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113846 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129088 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  419083 просмотра

Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

Одесская область засеяла 14 000 га овощных культур, что на 6,5% больше, чем в прошлом году, и намерена собрать 290 000 тонн урожая, чтобы удовлетворить местный спрос, а излишки томатов и лука - для других регионов.

Экономика •   •  7628 просмотра
Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами

Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

На Met Gala 2024 были представлены противоречивые наряды, которые разделили интернет, включая платье Зендайи, украшенное виноградом, крошечный серебряный корсет Ким Кардашьян и смелые обнаженные образы таких звезд, как Дожа Кэт и Эмили Ратаковски, а отсутствие Тейлор Свифт ошеломило многих.

Новости Мира •   •  12931 просмотра
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года

На Донетчине из-за обстрелов рф погиб еще один житель и четверо ранены

6 мая в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Война •   •  8870 просмотра
На Донетчине из-за обстрелов рф погиб еще один житель и четверо ранены

Израиль установил контроль над палестинской частью ПП "Рафах" на границе с Египтом

Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между Газой и Египтом, захватив ключевую дорогу и нанеся за ночь удары по более чем 50 целям ХАМАС.

Новости Мира •   •  8632 просмотра
Израиль установил контроль над палестинской частью ПП "Рафах" на границе с Египтом

В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.

Война •   •  11240 просмотра
В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который увеличивает штрафы за уклонение от мобилизации - от 3400 до 25 500 грн в зависимости от нарушения и того, произошло ли оно в особый период.

Война •   •  13180 просмотра
Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Российский обстрел повредил газопровод, один раненый в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 2 многоэтажки, 16 частных домов, административное здание, офисное здание, газопровод и частные автомобили, один человек получил ранения.

Война •   •  11466 просмотра
Российский обстрел повредил газопровод, один раненый в Херсонской области

Сегодня на Киевщине и в столице ожидается гроза со шквалами до 20 м/с

До конца дня 7 мая в Киевской области и столице ожидается гроза со шквалами 15-20 м/с.

Общество •   •  12925 просмотра
Сегодня на Киевщине и в столице ожидается гроза со шквалами до 20 м/с

Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

В результате ночной российской агрессии повреждены 3 частных дома, хозяйственное здание, магазин и газопровод в Днепропетровской области, но жертв и пострадавших нет.

Общество •   •  14625 просмотра
Днепропетровщина: рф повредила 3 частных дома и инфраструктуру

За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем

За минувшие сутки россияне потеряли 1160 человек, в результате чего их общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 476 460 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  15553 просмотра
За сутки россияне потеряли: 1160 человек личного состава, 25 танков, 37 артиллерийских систем