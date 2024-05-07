Одещина планує збільшити вирощування кавунів та вийти на самозабезпечення овочами
Київ • УНН
Одеська область засіяла 14 000 га овочевих культур, що на 6,5% більше, ніж торік, і має намір зібрати 290 000 тонн врожаю, щоб задовольнити місцевий попит, а надлишки томатів і цибулі - для інших регіонів.
На Одещині майже завершили посів овочів. Засіяно 14 тисяч гектарів. Про це повідомляє очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Він уточнив, що цьогоріч аграрії регіону готуються збільшити урожай динь та кавунів. Кіпер додав, що загалом фермери планують засіяти майже 15 тисяч гектарів овочевих культур. Це на 6,5% більше, ніж минулоріч.
"За попередніми розрахунками, валовий збір овочів очікується в межах 290 тис. тонн при нормі споживання населенням області 315 тис. тонн. Наша область практично забезпечить власну потребу в овочах. Також у регіоні прогнозується перевиробництво помідорів та цибулі, тож аграрії планують продавати ці овочі в інші області", - розповів він.
Нагадаємо, на Одещині цього року планують розпочати вирощування бавовни.