Одесскую таможню временно возглавит А.Василенко
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 ноября. УНН. До проведения конкурса главным таможенником Одесской области станет директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
В эфире одного из телеканалов накануне Роман Насиров заявил, что такое решение он принял в связи с тем, что реформатор из команды Михеила Саакашвили Юлия Марушевская уже второй день не выходит на работу.
Отметим, что согласно условиям конкурса на замещение вакантной должности главы территориального подразделения ГФС в Одесской области, нового руководителя Одесская таможня получит в январе 2017 года.