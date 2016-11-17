Одеську митницю тимчасово очолить О.Василенко
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 листопада. УНН. До моменту проведення конкурсу головним митником Одеської області стане директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі відомства.
В ефірі одного із телеканалів напередодні Роман Насіров заявив, що таке рішення він прийняв у зв'язку з тим, що реформатор із команди Міхеіла Саакашвілі Юлія Марушевська вже другий день не виходить на роботу.
Відзначимо, що згідно умов конкурсу на заміщення вакантної посади голови територіального підрозділу ДФС в Одеській області, нового керівника Одеська митниця отримає в січні 2017 року.