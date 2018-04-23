В одесском аэропорту у иностранца изъяли кокаина на 400 тыс. долларов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 4304 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 23387 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 49705 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 64606 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 90975 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 132643 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 100169 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133120 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186597 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 281930 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 136020 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 126737 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 108248 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 144148 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 90356 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 92827 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 146678 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 397889 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 357552 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 442247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 8786 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 10079 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 20707 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 31455 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 37454 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В одесском аэропорту у иностранца изъяли кокаина на 400 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 9665 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одесском международном аэропорту сотрудники СБУ совместно с таможенниками процессуальным руководством прокуратуры изъяли четыре килограмма кокаина у иностранного наркокурьера. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

В одесском аэропорту у иностранца изъяли кокаина на 400 тыс. долларов

Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет четыреста тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88