В одесском аэропорту у иностранца изъяли кокаина на 400 тыс. долларов

Правоохранители получили информацию от партнеров из стран ЕС о существовании контрабандного наркоканала. При осмотре багажа пассажира самолета, который прибыл в Украину с одной из стран Ближнего Востока, сотрудники спецслужбы изъяли два пакета с порошком белого цвета, скрытых в личных вещах. Экспресс-исследование порошка дало положительную реакцию на кокаин, стоимость наркотика по ценам "черного рынка" составляет четыреста тысяч долларов США.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Решением Приморского райсуда Одессы задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона.