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В одеському аеропорту у іноземця вилучили кокаїну на 400 тис. доларів

Київ • УНН

 • 9665 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Одеському міжнародному аеропорту співробітники СБУ спільно з митниками під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили чотири кілограми кокаїну в іноземного наркокур’єра. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

В одеському аеропорту у іноземця вилучили кокаїну на 400 тис. доларів

Правоохоронці отримали інформацію від партнерів з країн ЄС про існування контрабандного наркоканалу. Під час огляду багажу пасажира літака, який прибув в Україну з однієї з країн Близького Сходу, співробітники спецслужби вилучили два пакунки з порошком білого кольору, прихованих у особистих речах. Експрес-дослідження порошку дало позитивну реакцію на кокаїн, вартість наркотику за цінами “чорного ринку” становить чотириста тисяч доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Слідчі СБ України повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину. Рішенням Приморського райсуду Одеси затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, співробітники СБУ викрили на Дніпропетровщині нарколабораторію і вилучили рекордну в історії України партію метадону.

Українські Національні Новини

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