Одесский припортовый завод полностью прекратил работу

"Причина – получение сообщения от Укртрансгаза о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и прекращение подачи газа на завод", – отметил Н.Щуриков.

Напомним, ранее завод остановил агрегаты по производству карбамида. Как пояснил Щуриков, это произошло из-за нехватки складских площадей для хранения производимого карбамида.

Как сообщал УНН, исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что весной 2018 состоится продажа Одесского припортового завода и "Центрэнерго".