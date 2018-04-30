Одесский припортовый завод полностью прекратил работу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня руководство Одесского припортового завода приняло решение о полной остановке работы предприятия. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает УНН.
"Причина – получение сообщения от Укртрансгаза о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и прекращение подачи газа на завод", – отметил Н.Щуриков.
Напомним, ранее завод остановил агрегаты по производству карбамида. Как пояснил Щуриков, это произошло из-за нехватки складских площадей для хранения производимого карбамида.
Как сообщал УНН, исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что весной 2018 состоится продажа Одесского припортового завода и "Центрэнерго".