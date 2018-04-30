Одеський припортовий завод повністю припинив роботу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні керівництво Одеського припортового заводу прийняло рішення про повну зупинку роботи підприємства. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков, передає УНН.
"Причина – отримання повідомлення від Укртрансгазу про порушення компанією ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод", - зазначив М.Щуріков.
Нагадаємо, раніше завод зупинив агрегати з виробництва карбаміду. Як пояснив Щуріков, це сталося через нестачу складських площ для зберігання виробленого карбаміду.
Як повідомляв УНН, виконуючий обов'язки голови Фонду Державного майна України Віталій Трубаров заявив, що навесні 2018 року відбудеться продаж Одеського припортового заводу і "Центренерго".