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15 марта, 19:03 • 110200 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152543 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103054 просмотра

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Одесские правоохранители разоблачили участника разбойного нападения

Одесские правоохранители разоблачили участника разбойного нападения

Киев • УНН

 • 6834 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Одесские правоохранители разоблачили участника разбойного нападения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Установлено, что злоумышленник вместе с двумя соучастниками, путем подбора ключа проникли в квартиру частного предпринимателя. Угрожая применением физического насилия и ножом, связали шнуром от пылесоса 34-летнюю хозяйку, которая в это время находилась дома. После этого злоумышленники похитили три тысячи долларов США и золотой кулон.

В ходе расследования, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данного разбойного нападения 25-летнего гражданина и вышли на след одного из злоумышленников. Полицейские установили место его проживания и в порядке ст. 208 УПК Украины задержали у дома в автомобиле "Ауди А6".

Во время проведения обыска по месту жительства задержанного сотрудники полиции изъяли пять пар наручных часов, золотой кулон, отмычки, мобильный телефон и пистолет.

При проверке также установлено, что изъятый ​​в ходе обыска пистолет в сентябре 2016 года был похищен из квартиры жителя Киевского района  г.Одессы.

По данному факту начато производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит лишение  свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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