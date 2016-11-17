Одеські правоохоронці викрили учасника розбійного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Одеські правоохоронці викрили учасника розбійного нападу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Встановлено, що зловмисник разом із двома співучасниками, шляхом підбору ключа проникли до квартири приватного підприємця. Погрожуючи застосуванням фізичного насилля та ножем, зв’язали шнуром від пилососу 34-річну господарку, яка в цей час перебувала вдома. Після цього зловмисники викрали три тисячі доларів США та золотий кулон.
В ході розслідування, працівники карного розшуку встановили причетність до скоєння даного розбійного нападу 25-річного громадянина та вийшли на слід одного зі зловмисників. Поліцейські встановили місце його проживання і в порядку ст. 208 КПК України затримали біля будинку в автомобілі “Ауді А6”.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання затриманого працівники поліції вилучили п’ять пар наручних годинників, золотий кулон, відмички, мобільний телефон та пістолет.
При перевірці також встановлено, що вилучений в ході обшуку пістолет у вересні 2016 року був викрадений з квартири жителя Київського району м. Одеси.
За цим фактом розпочато провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.