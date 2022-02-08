Одесская область – первая по заболеваемости коронавирусом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За прошедшие сутки в Одесской области коронавирус диагностировали у 3 921 человека. 260 излечились, восемь – умерли. Такие данные публикует 8 февраля Минздрав, передает УНН.
Детали
Таким образом регион занимает первое место в стране по количеству заболевших. Далее следует Киев (2 862), на третьем месте — Львовская область (2 336).
За все время пандемии в Одесской области заболели 286 511 человек, выздоровели — 233 957, умерли 5 777 жителей области, продолжают болеть 46 777 человек.
Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости в Одесской области поставлен 3 февраля — 4139 заболевших за сутки.
Напомним, на выходных в Одессе зафиксирован миллионный вакцинированный одессит.