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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51196 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Одеська область – перша за захворюваністю на коронавірус в Україні

Одеська область – перша за захворюваністю на коронавірус в Україні

Київ • УНН

 • 12071 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулої доби в Одеській області коронавірус діагностували у 3 921 людині. 260 вилікувалися, вісім – померли. Такі дані публікує 8 лютого МОЗ, передає УНН.

Деталі

У такий спосіб регіон посідає перше місце в країні за кількістю хворих. Далі йде Київ (2862), на третьому місці — Львівська область (2336).

За весь час пандемії на Одещині захворіло 286 511 осіб, одужало – 233 957, померло 5 777 жителів області, і далі хворіє 46 777 осіб.

Зазначимо, що рекорд добової захворюваності на Одещині поставлено 3 лютого — 4139 хворих за добу.

Нагадаємо, у вихідні в Одесі зафіксовано мільйонного вакцинованого одесита.

Українські Національні Новини

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