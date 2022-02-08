Одеська область – перша за захворюваністю на коронавірус в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулої доби в Одеській області коронавірус діагностували у 3 921 людині. 260 вилікувалися, вісім – померли. Такі дані публікує 8 лютого МОЗ, передає УНН.
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У такий спосіб регіон посідає перше місце в країні за кількістю хворих. Далі йде Київ (2862), на третьому місці — Львівська область (2336).
За весь час пандемії на Одещині захворіло 286 511 осіб, одужало – 233 957, померло 5 777 жителів області, і далі хворіє 46 777 осіб.
Зазначимо, що рекорд добової захворюваності на Одещині поставлено 3 лютого — 4139 хворих за добу.
Нагадаємо, у вихідні в Одесі зафіксовано мільйонного вакцинованого одесита.