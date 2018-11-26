Одесская область должна стать одним из главных центров подготовки футболистов - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Одесская область может и должна стать одним из главных центров подготовки украинских футболистов. Об этом в рамках рабочего визита в Одессу и области сообщил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Отмечается, что делегация ФФУ во главе с Костюченко посетила Одессу и область с 22-го по 26 ноября.
"Функционеры ФФУ на рабочей встрече с местными представителями обсудили важные вопросы инфраструктуры города и состояния главного одесского стадиона ("Черноморец") в контексте проведения в Южной Пальмире в 2019-2020 годах матчей национальной и юношеских сборных Украины", - говорится в сообщении.
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Кроме того, делегаты обсудили с представителями города возможность проведения в Одессе и области в следующем году финальных турниров Детско-юношеской футбольной лиги Украины, фестивалей чемпионов и многих других футбольно-оздоровительных программ под эгидой ФФУ.
"Не секрет, что благодаря хорошему географическому расположению, Черному морю и комфортным климатическим условиям Одесская область может и должна стать одним из главных центров подготовки наших футболистов. Развивая и популяризируя футбол, Федерация футбола Украины уже длительное время оценивает перспективы областных центров относительно готовности принимать матчи международного уровня. Одесса в этом вопросе не новичок, поэтому сборные Украины с радостью будут играть на уже знакомых им стадионах", - сказал Костюченко, поблагодарив Одессу за активную поддержку социального проекта "Открытые уроки футбола".
Также, в рамках визита представители Федерации наградили известных одесских футбольных деятелей Александра Скрипника и Владимира Бутенко почетными грамотами ФФУ.
Как писал УНН, ФФУ продолжает борьбу с договорными матчами.