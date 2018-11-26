Одеська область має стати одним із головних центрів підготовки футболістів - ФФУ

Зазначається, що делегація ФФУ на чолі з Костюченком відвідала Одесу та область з 22-го по 26 листопада.

"Функціонери ФФУ на робочій зустрічі з місцевими представниками обговорили важливі питання інфраструктури міста та стану головного одеського стадіону ("Чорноморець") у контексті проведення в Південній Пальмірі у 2019-2020 роках матчів національної та юнацьких збірних України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, делегати обговорили із представниками міста можливість проведення в Одесі та області в наступному році фінальних турнірів Дитячо-юнацької футбольної ліги України, фестивалів чемпіонів та багатьох інших футбольно-оздоровчих програм під егідою ФФУ.

"Не секрет, що завдяки гарному географічному розташуванню, Чорному морю та комфортним кліматичним умовам Одеська область може і має стати одним із головних центрів підготовки наших футболістів. Розвиваючи та популяризуючи футбол, Федерація футболу України вже тривалий час оцінює перспективи обласних центрів щодо готовності приймати матчі міжнародного рівня. Одеса в цьому питанні не новачок, тому збірні України з радістю гратимуть на вже знайомих їм стадіонах", - сказав Костюченко, подякувавши Одесі за активну підтримку соціального проекту "Відкриті уроки футболу".

Також, в рамках візиту, представники Федерації нагородили відомих одеських футбольних діячів Олександра Скріпника та Володимира Бутенка почесними грамотами ФФУ.

Як писав УНН, ФФУ продовжує боротьбу із договірними матчами.