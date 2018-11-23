НАЗК не заявляло про конфлікт інтересів у Павелка

“Національним агентством не поширювались заяви щодо наявного у Павелка А.В. конфлікту інтересів”, — повідомили в Агенстві.

При цьому, в НАЗК пояснили, що і не могли робити жодних заяв з цього приводу, оскільки перевірка президента ФФУ ще триває.

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Нагадаємо, напередодні юрист Олег Скупінський поширив у ЗМІ інформацію про те, що НАЗК, начебто, заявило про наявність конфлікту інтересів у Павелка, оскільки він має посаду в УЄФА (членсво в UEFA Events — ред.) та є народним депутатом.

У НАЗК з цього приводу додали, що й Скупінскому вони про нібито конфлікт інтересів у Павелка не повідомляли, а лише роз’яснили йому чинне законодавство з цього питання.

Додамо, що Павелко напередодні самостійно ініціював перевірку НАЗК з питань можливого конфлікті інтересів, аби поставити крапку у цьому питання та виключити “маніпулювання темою”.

Нагадаємо, у ФФУ висміяли “юриста”, що звинуватив Павелка у конфлікті інтересів через посаду в UEFA Events. У Федерації пояснили, що президент Федерації не отримує від членства у Раді директорів UEFA Events жодних доходів, а відповідно не порушує чинного українського законодавства.

Також у ФФУ додали, що перш ніж прийняти пропозицію від UEFA Events стати членом організації, Павелко отримав погодження від НАЗК.