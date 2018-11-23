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НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко

НАПК не заявляло о конфликте интересов у Павелко

Киев  •  УНН

 • 11042 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не устанавливало конфликт интересов у Президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и, соответственно, об этом не заявляло. Такой ответ на информационный запрос УНН получил от НАПК.

"Национальным агентством не распространялись заявления относительно имеющегося у Павелко А.В. конфликта интересов", - сообщили в агентстве.

При этом, в НАПК объяснили, что и не могли делать никаких заявлений по этому поводу, поскольку проверка президента ФФУ продолжается.

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Напомним, накануне юрист Олег Скупинский распространил в СМИ информацию о том, что НАЗК якобы заявило о наличии конфликта интересов у Павелко, поскольку он имеет должность в УЕФА (членсво в UEFA Events - ред.) и является народным депутатом.

В НАПК по этому поводу добавили, что и Скупинскому они о якобы конфликте интересов у Павелко не объявляли, а лишь разъяснили ему действующее законодательство по этому вопросу.

Добавим, что Павелко накануне самостоятельно инициировал проверку НАПК по вопросам возможного конфликта интересов, чтобы поставить точку в этом вопросе и исключить "манипулирование темой".

Напомним, в ФФУ высмеяли "юриста", обвинившего Павелко в конфликте интересов из-за должности в UEFA Events. В Федерации объяснили, что президент Федерации не получает от членства в Совете директоров UEFA Events никаких доходов, а соответственно не нарушает действующего украинского законодательства.

Также в ФФУ добавили, что прежде чем принять предложение от UEFA Events стать членом организации, Павелко получил согласование от НАПК.

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